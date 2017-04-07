Житомирский суд запретил предпринимателям искать янтарь на тысячах гектаров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Житомирский окружной административный суд вынес решение о приостановлении действия разрешений частным предпринимателям на разработку 6 месторождений с залежами янтаря общей площадью более 18 тыс. га. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Следовательно, на время рассмотрения дел в суде, частным предприятиям запрещено проведение любых геолого-поисковых работ и опытно-промышленной разработки участков недр янтаря на территории Зимухинского, Козюкивского и Тетеревского участков в Овручском, а также Замысловичского, Правобережного и участка "Стрелка" в Олевском районах, общей площадью более 18 тыс. га ", - говорится в сообщении.
Таким образом, действие 6 обжалуемых специальных разрешений приостановлено.
Ранее прокуратурой Житомирской области были установлены факты противоправной выдачи Государственной службой геологии и недр Украины 6 специальных разрешений обществам "Амбер Холдинг", "Райт Солюшн", "Компания "Надра Галичины" на осуществление геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки участков недр янтаря на внеконкурсной основе.
Сейчас по всем искам открыты производства.
Как сообщал УНН 7 апреля, во Львовской области пограничники обнаружили партию контрабандного янтаря.