Житомирский суд запретил предпринимателям искать янтарь на тысячах гектаров

"Следовательно, на время рассмотрения дел в суде, частным предприятиям запрещено проведение любых геолого-поисковых работ и опытно-промышленной разработки участков недр янтаря на территории Зимухинского, Козюкивского и Тетеревского участков в Овручском, а также Замысловичского, Правобережного и участка "Стрелка" в Олевском районах, общей площадью более 18 тыс. га ", - говорится в сообщении.

Таким образом, действие 6 обжалуемых специальных разрешений приостановлено.

Ранее прокуратурой Житомирской области были установлены факты противоправной выдачи Государственной службой геологии и недр Украины 6 специальных разрешений обществам "Амбер Холдинг", "Райт Солюшн", "Компания "Надра Галичины" на осуществление геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки участков недр янтаря на внеконкурсной основе.

Сейчас по всем искам открыты производства.

Как сообщал УНН 7 апреля, во Львовской области пограничники обнаружили партию контрабандного янтаря.