Житомирський суд заборонив підприємцям шукати бурштин на тисячах гектарів

"Відтак, на час розгляду справ в суді, приватним підприємствам заборонено проведення будь-яких геолого-пошукових робіт та дослідно-промислової розробки ділянок надр бурштину на території Зимухінської, Козюківської і Тетерівської ділянок в Овруцькому, а також Замисловицької, Правобережної та ділянки "Стрілка" в Олевському районах, загальною площею понад 18 тис. га", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, дію 6 оскаржуваних спеціальних дозволів зупинено.

Раніше прокуратурою Житомирської області були встановлені факти протиправної видачі Державною службою геології та надр України 6 спеціальних дозволів товариствам "Амбер Холдинг", "Райт Солюшн", "Компанія "Надра Галичини" на здійснення геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянок надр бурштину на позаконкурсній основі.

Наразі за усіма позовами відкриті провадження.

Як повідомляв УНН 7 квітня, на Львівщині прикордонники виявили партію контрабандного бурштину.