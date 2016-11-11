Житомирские волонтеры шьют рукавицы для военных из старых джинсов

"Из старых взрослых джинсов наш волонтерский "Бабушкин батальон" шьет замечательные и, главное, очень-очень востребованные на фронте рукавицы для артиллеристов! Бабушки обшивают их лентами, вышивают и пишут слова-пожелания, передают волонтерам, которые везут рукавицы пачками на передовую. Осень, мокро, грязно, рукавицы ребятам очень нужны", - призывает В.Краснопир.

Напомним, сквер имени волонтеров АТО может появиться в Киеве.