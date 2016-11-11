Житомирські волонтери шиють рукавиці для військових зі старих джинсів
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Житомирян просять приносити старі джинси, з яких волонтери шиють рукавиці для артилеристів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради Вікторія Краснопір, передає кореспондент УНН.
“Зі старих дорослих джинсів наш волонтерський „Бабусин батальйон“ шиє чудові і, головне, дуже-дуже затребувані на фронті рукавиці для артилеристів! Бабусі обшивають їх стрічками, вишивають і пишуть слова-побажання, передають волонтерам, які везуть рукавиці пачками на передову. Осінь, мокро, брудно, рукавиці хлопцям дуже потрібні”, — закликає В.Краснопір.
Нагадаємо, сквер імені волонтерів АТО може з’явитися у Києві.