Житомирская полиция поймала бежавшего из колонии узника

“Ночью первого августа полицейские задержали на одной из улиц областного центра осужденного Артема Пузовикова, который накануне сбежал из-под стражи из помещения диагностического центра”, — говорится в сообщении.

Напомним, с осужденный убежал 31 июля, около 13:10 из помещения Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра через окно туалета. В медицинское учреждение он был доставлен для проведения обследования в связи с жалобами на самочувствие.

Полицией на территории города были введены специальные меры для установления места пребывания беглеца. В то же время информацию о событии распространили через средства массовой информации и социальные сети с контактными телефонами для обратной связи.

“Спасибо за неравнодушие и активную гражданскую позицию житомирянам, которые откликнулись на наше сообщение о побеге”, — сказал начальник полиции области Вячеслав Печененко.

Поэтому во время проверки одного из телефонных сообщений, которое поступило на службу “102”, о появлении возможного беглеца патрульные и обнаружили парня на одной из улиц областного центра.

Сейчас беглеца вернули в места лишения свободы, а по данному факту проводится досудебное расследование, начатое по ст. 393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Задержанному, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно — в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщал УНН, в Херсонской области из изолятора сбежали двое злоумышленников.