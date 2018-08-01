Житомирська поліція упіймала втікача з колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Житомирі поліція затримала чоловіка, який втік напередодні з виправної установи. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Житомирській області, передає УНН.
“Вночі першого серпня поліцейські затримали на одній з вулиць обласного центра засудженого Артема Пузовікова, який напередодні утік з-під варти з приміщення діагностичного центру”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, засуджений втік 31 липня, близько 13:10, з приміщення Житомирського обласного медичного консультативно-діагностичного центру через вікно туалету. До медичної установи його було доставлено для проведення обстеження у зв’язку з скаргами на самопочуття.
Поліцією на території міста було введено спеціальні заходи для встановлення місця перебування втікача. Водночас інформацію про подію поширено і через засоби масової інформації та соціальні мережі з контактними телефонами для зворотного зв’язку.
“Спасибі за небайдужість та активну громадську позицію житомирянам, які відгукнулись на наше повідомлення про втечу”, — сказав начальник поліції області В’ячеслав Печененко.
Відтак під час перевірки одного із телефонних повідомлень, що надійшло на службу “102”, про появу можливого утікача патрульні і виявили хлопця на одній з вулиць обласного центру.
Нині утікача повернули до місць позбавлення волі, а за вказаним фактом проводиться досудове розслідування, розпочате за ст. 393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Затриманому, окрім раніше визначеного покарання, може загрожувати ще одне — у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 5 років.
Як повідомляв УНН, на Херсонщині з ізолятору втекли двоє зловмисників.