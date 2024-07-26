Массированная атака российских войск ударными дронами типа Shahed на Житомирскую область произошла ночью. Обломками повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики, жертв среди населения нет. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.

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"Этой ночью во время воздушной тревоги состоялась очередная массированная атака БПЛА типа "Шахед" территории Житомирской области. Нашими силами ПВО велась активная антидроновая работа. К сожалению, обломками БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. Жертв среди гражданского населения нет", - сообщил Бунечко в Telegram.

По его словам, осуществляется ликвидация последствий и оценка нанесенного ущерба.

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