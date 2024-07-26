Киев • УНН
Ночью российские беспилотники нанесли удары по энергообъектам Укрэнерго в двух областях Украины. В результате атак были обесточены потребители в Житомирской области, но большинство уже подключено к электроснабжению.
Ночью российские беспилотники атаковали энергообъекты Укрэнерго в Житомирской и Черниговской областях, сообщили в Укрэнерго, передает УНН. В результате ударов обесточенными остались бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирщины.
Детали
На утро большинство потребителей было снова подключено к энергопитанию. Сейчас продолжаются ремонтные работы для полного восстановления электроснабжения.
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