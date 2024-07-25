Завтра, 26 июля, по всей территории Украины будут действовать стабилизационные графики отключений света. Ожидается, что сначала будут выключать одну очередь пользователей, но днем графики усилятся. Об этом заявили в НЭК Укрэнерго, передает УНН.

Детали

В компании объяснили, в период пиковых нагрузок - будут выключать две очереди пользователей, в остальное время будет действовать одна очередь отключений.

Завтра, 26 июля, меры ограничения потребления будут действовать так:

- 5:00 - 13:00; 18:00 - 20:00; 23:00 - 24:00 - одна очередь отключений;

- С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 - две очереди отключений - заявили в Укрэнерго.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине общая ситуация в энергосистеме сейчас улучшилась. А впрочем, ремонты и восстановление энергооборудования продолжаются.

В "Укренерго" підтверджують аварію на Південноукраїнській АЕС. Міненерго запевняє, що всі АЕС працюють у штатному режимі