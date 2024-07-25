В Министерстве энергетики Украины отмечают, что все украинские атомные энергостанции работают в штатном режиме. Впрочем, народный депутат Ярослав Железняк, который получил ответ от «Укрэнерго» говорит, что на днях на Южноукраинской АЭС таки произошла авария. Об этом пишет УНН.

Детали

Фейк об «аварии на Южноукраинской АЭС» впервые был заброшен в украинское информационное пространство российской пропагандой в ответ на собственные попытки скрыть аварию на Ростовской АЭС, информация о которой появилась в медиапространстве ранее - говорится в заявлении Минэнерго

В ведомстве уверяют, что никакого отключения силового трансформатора, о котором говорилось в распространенном фейке, на станции не было. Там подчеркнули, что если бы такое событие произошло, это сделало бы невозможным выдачу электроэнергии и действительно привело бы к необходимости остановить атомный блок.

Повреждение другого оборудования не влияет на работу блока и может иметь лишь кратковременное (в течение часов) влияние на возможность выдачи. Это прямое следствие целенаправленных атак россиян на объекты энергетической инфраструктуры и аномальных погодных условий. Такая ситуация никак не может считаться «аварией на атомной электростанции». Атомный энергоблок находится в рабочем состоянии.

Все АЭС на подконтрольной территории работают в штатном режиме

- заявили в Министерстве энергетики.

Также министерство заявило о попытке «безответственных политиков спекулировать и распространять откровенные манипуляции об „аварии на атомной станции“.

В связи с этим Минэнерго просит СНБО и СБУ «принять безотлагательные меры по привлечению к ответственности лиц за попытки подыгрывать российской пропаганде и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине».

В свою очередь народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк, направил запрос в НЭК «Укрэнерго».

Ответ энергетической компании Железняку свидетельствует о том, что 15 июля на Южноукраинской атомной электростанции все же произошло внештатное событие, из-за которого повредились трансформаторы тока.

В конце концов отключился первый энергоблок с нагрузкой в тысячу мегаватт и три линии электропередачи. Произошло короткое замыкание измерительного трансформатора тока с последующим разрушением и возгоранием.

Из-за этого на севере, юге и востоке Украины вводили аварийные отключения, а в центральных регионах, в частности в Киеве, существенно увеличилась продолжительность отключений света

Контекст

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что за последние три дня на Южноукраинской АЭС сгорело три трансформатора тока.

В ответ заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник назвал информацию о сгоревших трансформаторах на Южноукраинской АЭС ИПСО, играющей на руку врагу. Он заверил, что энергосистема стабилизируется, а аварийные ситуации оперативно устраняются

Напомним,

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что в Украине все атомные электростанции работают в штатном режиме, без технологических нарушений и без какого-либо превышения радиационного загрязнения.