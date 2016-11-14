Жилой комплекс Scandia обновил цены на квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Один из крупнейших жилых комплексов региона - ЖК Scandia представил новые цены на квартиры, сообщает УНН.
Так, новая однокомнатная квартира сейчас стоит около 379 тыс. грн, что эквивалентно почти 15 тыс. долларов США (по курсу НБУ). За такие деньги застройщик предлагает квартиру общей площадью 38,31 квадратный метр (жилая площадь 15 квадратных метров, кухня - 10,95 квадратных метров, высота помещения зависит от этажа: 1 этаж - 3,3 м, 2-6 этажи -2,7 м).
Двухкомнатная квартира в скандинавском городке, общей площадью 57,58 квадратных метров, стоит около 560 тыс. грн, что эквивалентно почти 22 тыс. долларов США.
В то же время трехкомнатную квартиру, общей площадью более 89 квадратных метров, можно приобрести за 846 тыс., что эквивалентно 33 тыс. долларов США.
Отметим, что ЖК "Scandia", строительство которого началось в Броварах, в общем предусматривает 100 семиэтажных домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.
На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатная, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем - высота потолков достигает 6 метров.
Добавим, что наличие той или иной квартиры стоит уточнять у менеджеров ЖК "Scandia", поскольку значительное количество квартир уже продали или зарезервировали.
Кроме того, ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки будет достигать 80 га. Кроме жилых домов, скандинавский городок будет иметь собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.
Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.