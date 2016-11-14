Житловий комплекс Scandia оновив ціни на квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Один з найбільших житлових комплексів регіону — ЖК Scandia представив нові ціни на квартири, повідомляє УНН.
Так, нова однокімнатна квартира нині коштує близько 379 тис. грн, що еквівалентно майже 15 тис. доларів США (за курсом НБУ). За такі кошти забудовник пропонує квартиру загальною площею 38,31 квадратний метр (житлова площа 15 квадратних метрів, кухня — 10,95 квадратних метрів, висота приміщення залежить від поверху: 1 поверх — 3,3 м, 2-6 поверхи −2,7 м).
Двокімнатна квартира у скандинавському містечку, загальною площею 57,58 квадратних метрів, коштує близько 560 тис. грн, що еквівалентно майже 22 тис. доларів США.
В той же час трикімнатну квартиру, загальною площею понад 89 квадратних метрів, можна придбати за 846 тис.грн, що еквівалентно 33 тис. доларів США.
Зазначимо, що ЖК “Scandia”, будівництво якого розпочалося у Броварах, загалом передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово.
На першому етапі буде побудовано 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних. При цьому квартири на першому поверсі мають власну терасу, а на останньому — висота стель досягає 6 метрів.
Додамо, що наявність тієї чи іншої квартири варто уточнювати у менеджерів ЖК “Scandia”, оскільки значна кількість квартир вже продана або зарезервована.
Крім того, ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови досягатиме 80 га. Окрім житлових будинків, скандинавське містечко матиме власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.
Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул. Богунська.