Жителям Лисичанска и окрестных городов начали подвозить воду
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Жителям Лисичанска и близлежащих городов в Луганской области, которые остались без централизованного водоснабжения из-за обесточивания за долги местного КП "Лисичанскводоканал", начали подвозить воду - за сутки уже 116 куб. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"В течение суток населению подвезено 76 куб. м технической и 40 куб. м питьевой воды (из них подразделениями ГСЧС 61 куб. м технической и 40 куб. м питьевой воды)", - указали в ведомстве.
В ГСЧС напомнили, что 19 августа в результате задолженности за электроснабжение были отключены объекты КП "Лисичанскводоканал" - 4 насосные станции и 2 канализационные насосные станции - в городе Лисичанск.
Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично города Лисичанск - всего около 80 тыс. жителей.