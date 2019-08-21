Жителям Лисичанська та навколишніх міст почали підвозити воду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Жителям Лисичанська та навколишніх міст на Луганщині, які залишилися без централізованого водопостачання через знеструмлення через борги місцевого КП "Лисичанськводоканал", почали підвозити воду - за добу вже 116 куб. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Протягом доби населенню підвезено 76 куб. м технічної та 40 куб. м питної води (з них підрозділами ДСНС 61 куб. м технічної та 40 куб. м питної води)", - вказали у відомстві.
У ДСНС нагадали, що 19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання було відключено об'єкти КП "Лисичанськводоканал" - 4 насосні станції та 2 каналізаційні насосні станції - у місті Лисичанськ.
Без водопостачання залишились жителі міст Новодружеськ, Привілля та частково міста Лисичанськ - всього близько 80 тис. жителів.