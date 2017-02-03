Жителя Луганской области арестовали за смертельное избиение мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Новоайдарском районе взят под стражу мужчина, который до смерти избил знакомого. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что в январе месяце текущего года три человека в поселке Волкодаево Новоайдарского района распивали спиртные напитки дома у одного из местных жителей. После чего, между хозяином дома и его товарищем возник конфликт, в ходе которого один нанес другому около 6 ударов в область головы, 2 удара ногой в лицо. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Следственным судьей Новоайдарского районного суда мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Справка: санкция ч.2 ст.121 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Как сообщал УНН, трех военнослужащих будут судить за избиение сотрудников военной службы правопорядка.