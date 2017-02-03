Жителя Луганщини заарештували за смертельне побиття чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Новоайдарському районі взято під варту чоловіка, який до смерті побив знайомого. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що у січні місяці поточного року троє осіб в селищі Вовкодаєве Новоайдарського району розпивали спиртні напої вдома у одного з місцевих жителів. Після чого, між господарем будинку та його товаришем виник конфлікт, в ході якого один наніс іншому близько 6 ударів в область голови, 2 удари ногою в обличчя. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.
Наразі слідчим суддею Новоайдарського районного суду чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкція ч.2 ст.121 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Як повідомляв УНН, трьох військовослужбовців судитимуть за побиття співробітників військової служби правопорядку.