Жителя Буковины будут судить за избиение односельчанина и его малолетних детей

Так, прокуратура направила в суд дело в отношении 49-летнего жителя Сторожинецкого района Черновицкой области и его двух сыновей (1998 и 2000 годов рождения) по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и хулиганстве.

Досудебным расследования установлено, что 4 августа этого года обвиняемые остановили мотоцикл, на котором передвигался 38-летний односельчанин вместе со своими малолетними детьми (2008 и 2014 годов рождения).

Злоумышленники, действуя с особой дерзостью, несмотря на то, что рядом с пострадавшим находились его дети, нанесли телесные повреждения мужчине, его сыну и дочери.