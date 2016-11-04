Жителя Буковини судитимуть за побиття односельця та його малолітніх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Буковині судитимуть 49-річного місцевого жителя та двох його синів, які жорстоко побили односельчанина та його малолітніх дітей. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Чернівецької області.
Так, прокуратура направила до суду справу щодо 49-річного жителя Сторожинецького району Чернівецької області та його двох синів (1998 та 2000 років народження) за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та хуліганстві.
Досудовим розслідування встановлено, що 4 серпня цього року обвинувачені зупинили мотоцикл, на якому пересувався 38-річний односельчанин разом зі своїми малолітніми дітьми (2008 та 2014 років народження).
Зловмисники, діючи з особливою зухвалістю, незважаючи на те, що поруч з постраждалим перебували його діти, завдали тілесних ушкоджень чоловікові, його сину та дочці.