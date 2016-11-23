Жительницу Львовской области будут судить за незаконное хранение оружия и наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во Львовской области будут судить местную жительницу, которая незаконно хранила оружие, боеприпасы и наркотики. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Работники полиции разоблачили местную жительницу, которая в собственной квартире в центре города хранила оружие, боеприпасы и наркотики. Во время санкционированного обыска в ее квартире правоохранители обнаружили ручную гранату "РГД-5", пистолет, патроны и двадцать таблеток "Субитекс".
Действия злоумышленницы квалифицированы по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
За незаконное хранение оружия, боеприпасов и наркотических веществ ей грозит до семи лет заключения.