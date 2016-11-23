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Жительку Львівщини судитимуть за незаконне зберігання зброї та наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Львівщині судитимуть місцеву жительку, яка незаконно зберігала зброю, боєприпаси та наркотики. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Жительку Львівщини судитимуть за незаконне зберігання зброї та наркотиків

Працівники поліції викрили місцеву жительку, котра у власній квартирі у центрі міста зберігала зброю, боєприпаси та наркотики. Під час санкціонованого обшуку в її квартирі правоохоронці виявили ручну гранату “РГД-5”, пістолет, набої та двадцять таблеток “Субітекс”.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За незаконне зберігання зброї, бойових припасів та наркотичних речовин їй загрожує до семи років ув’язнення.

Українські Національні Новини

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