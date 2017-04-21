Жительницу Хмельницкой области будут судить за убийство родной матери

Как сообщает пресс-служба, досудебным расследованием установлено, что в январе этого года дома между родными возник спор, который перерос в драку.

"Тогда, разъяренная дочь схватила топор, который стоял рядом, и начала наносить потерпевшему множественные удары сначала в голову, а когда жертва начала защищаться - и в область рук. После 33 ударов поняв, что достигла желаемого и лишила свою мать жизни, злоумышленница решила скрыть следы преступных действий. Орудие преступления она спрятала в доме, а тело потерпевшей помыла, переодела в чистую одежду и положила в кровать для того, чтобы вызваны медики констатировали естественную смерть женщины", - сообщают они.

Однако отмечается, что скрыть совершенное преступление виновницы не удалось.

Руководитель отраслевого отдела прокуратуры области Виталий Довгань сообщил, что обвинительный акт в уголовном производстве по п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины находится на рассмотрении в суде.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что на Хмельнитчине отец поджег дом с собственными детьми .