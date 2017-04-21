Жительницу Хмельницкой области будут судить за убийство родной матери

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39624 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102117 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156034 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116295 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116377 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112475 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104210 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107053 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153466 просмотра

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Жительницу Хмельницкой области будут судить за убийство родной матери

Жительницу Хмельницкой области будут судить за убийство родной матери

Киев  •  УНН

 • 12364 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Отраслевым отделом прокуратуры Хмельницкой области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Каменец-Подольского района, которая убила свою мать, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.

Как сообщает пресс-служба, досудебным расследованием установлено, что в январе этого года дома между родными возник спор, который перерос в драку.

"Тогда, разъяренная дочь схватила топор, который стоял рядом, и начала наносить потерпевшему множественные удары сначала в голову, а когда жертва начала защищаться - и в область рук. После 33 ударов поняв, что достигла желаемого и лишила свою мать жизни, злоумышленница решила скрыть следы преступных действий. Орудие преступления она спрятала в доме, а тело потерпевшей помыла, переодела в чистую одежду и положила в кровать для того, чтобы вызваны медики констатировали естественную смерть женщины", - сообщают они.

Однако отмечается, что скрыть совершенное преступление виновницы не удалось.

Руководитель отраслевого отдела прокуратуры области Виталий Довгань сообщил, что обвинительный акт в уголовном производстве по п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины находится на рассмотрении в суде.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что на Хмельнитчине отец поджег дом с собственными детьми .

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