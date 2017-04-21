Жительку Хмельниччини судитимуть за вбивство рідної матері

Як повідомляє прес-служба, досудовим розслідуванням встановлено, що у січні цього року вдома між рідними виникла суперечка, що переросла в бійку.

“Тоді, розлючена дочка вхопила сокиру, що стояла поруч, і почала наносити потерпілій численні удари спочатку в голову, а коли жертва почала захищатись — і в область рук. Після 33 ударів зрозумівши, що досягла бажаного і позбавила свою матір життя, зловмисниця вирішила приховати сліди злочинних дій. Знаряддя злочину вона сховала у будинку, а тіло потерпілої помила, переодягла в чистий одяг та поклала у ліжко для того, щоб викликані медики констатували природну смерть жінки”, — повідомляють вони.

Однак зазначається, що приховати вчинений злочин винуватиці не вдалось.

Керівник галузевого відділу прокуратури області Віталій Довгань повідомив, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні за п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України перебуває на розгляді у суді.

“Обвинуваченій обрано запобіжний захід у виді тримання від вартою”, — повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, що на Хмельниччині батько підпалив будинок з власними дітьми.