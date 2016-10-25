Жительницу Хмельницкой области накажут за обман полиции

ukru
15 марта, 19:03 • 116807 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 172014 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141520 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133747 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114595 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106530 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102227 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137462 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132853 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127931 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

16 марта, 16:04 • 25751 просмотра
В США заявили об "очень малой вероятности" членства Украины в НАТО

В США заявили об "очень малой вероятности" членства Украины в НАТО

16 марта, 16:26 • 21386 просмотра
Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

16 марта, 16:48 • 32104 просмотра
Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

16 марта, 17:35 • 33907 просмотра
Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

16 марта, 18:30 • 22828 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 137464 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 136636 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 271253 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 300212 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 236144 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 47379 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 110003 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132853 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115518 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132574 просмотра
Актуальное
Жительницу Хмельницкой области накажут за обман полиции

Жительницу Хмельницкой области накажут за обман полиции

Киев • УНН

 • 9197 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 октября. УНН. Жительница Хмельницкой области сообщила в полицию, что у нее похитили 1500 долларов США. В ходе следственных действий выяснилось, что женщина обманула правоохранителей, а "похищенные" деньги потратила на выпивку и отдых. Об этом корреспонденту УНН сообщили в СК ГУ НПУ в Хмельницкой области.

24 октября старшим следователем отделения полиции выявлено уголовное преступление предусмотренное ч.1 ст.383 УК Украины (заведомо ложное сообщение суду, прокурору, следователю или органу дознания о совершении преступления) и ч.1 ст.384 УК Украины (заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего...) совершенное 36-летней женщиной.

Дело в том, что женщина написала в полицию заявление о совершении кражи неизвестным лицом из помещения дома №4 на ул. Драй-Хмары. Она отметила, что у нее похитили 1500 долларов США. В ходе проведения следственных действий, псевдопострадавшая призналась, что сознательно ввела в заблуждение и предоставила ложные показания в отделе полиции для того, чтобы скрыть свой безнравственный поступок от родственников.

На самом деле, "похищенные" деньги она потратила на выпивку и отдых с друзьями в Черновцах. Теперь злоумышленнице придется отвечать по ч.1 ст. 383, ч.1 ст. 384 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое может грозить женщине - лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в полиции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы