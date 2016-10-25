Жительницу Хмельницкой области накажут за обман полиции

24 октября старшим следователем отделения полиции выявлено уголовное преступление предусмотренное ч.1 ст.383 УК Украины (заведомо ложное сообщение суду, прокурору, следователю или органу дознания о совершении преступления) и ч.1 ст.384 УК Украины (заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего...) совершенное 36-летней женщиной.

Дело в том, что женщина написала в полицию заявление о совершении кражи неизвестным лицом из помещения дома №4 на ул. Драй-Хмары. Она отметила, что у нее похитили 1500 долларов США. В ходе проведения следственных действий, псевдопострадавшая призналась, что сознательно ввела в заблуждение и предоставила ложные показания в отделе полиции для того, чтобы скрыть свой безнравственный поступок от родственников.

На самом деле, "похищенные" деньги она потратила на выпивку и отдых с друзьями в Черновцах. Теперь злоумышленнице придется отвечать по ч.1 ст. 383, ч.1 ст. 384 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое может грозить женщине - лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в полиции.