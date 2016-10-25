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Жительку Хмельниччини покарають за обман поліції

Жительку Хмельниччини покарають за обман поліції

Київ • УНН

 • 9197 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Жителька Хмельниччини повідомила у поліцію, що в неї викрали 1500 доларів США. В ході слідчих дій виявилось, що жінка обманула правоохоронців, а "викрадені" гроші витратила на випивку і відпочинок.  Про це кореспонденту УНН повідомили у СК ГУ НПУ к Хмельницькій області.

24 жовтня старшим слідчим відділку поліції виявлено кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину) та ч.1 ст.384 КК України (завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого…) вчинене 36-річною жінкою.

Справа в тім, що жінка написала до поліції заяву про вчинення крадіжки невідомою особою із приміщення будинку №4, що на вул. Драй Хмари. Вона зазначила, що у неї викрали 1500 доларів США. В ході проведення слідчих дій, псевдопотерпіла зізналася, що свідомо ввела в оману та надала неправдиві покази у відділі поліції для того, щоб приховати свій аморальний вчинок від родичів.

Насправді, «викрадені» гроші вона витратила на випивку та відпочинок із друзями в м.Чернівцях. Тепер зловмисниці доведеться відповідати за ч.1 ст. 383, ч.1 ст. 384 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати жінці - позбавлення волі на строк до 2 років, повідомили у поліції.

Українські Національні Новини

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