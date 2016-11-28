Жительница Хайфы поблагодарила авиаторам ГосЧС Украины за помощь в тушении пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Жительница Израильского города Хайфа через личные сообщения в Facebook поблагодарила украинских авиаторов за помощь в тушении пожаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
"Лучшим показателем эффективности работы всегда слова благодарности от граждан. К нам через" Facebook "обратилась госпожа Майя, которая в настоящее время проживает в г. Хайфа. Она поблагодарила авиаторов ГоСЧС за помощь в тушении пожаров в государстве Израиль!", - говорится в сообщении пресс -службы.
Как сообщал УНН, два самолета вылетели из Украины в Израиль для оказания помощи в тушении пожаров .