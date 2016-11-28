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Жительница Хайфы поблагодарила авиаторам ГосЧС Украины за помощь в тушении пожаров

Киев • УНН

 • 9737 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Жительница Израильского города Хайфа через личные сообщения в Facebook поблагодарила украинских авиаторов за помощь в тушении пожаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

Жительница Хайфы поблагодарила авиаторам ГосЧС Украины за помощь в тушении пожаров

"Лучшим показателем эффективности работы всегда слова благодарности от граждан. К нам через" Facebook "обратилась госпожа Майя, которая в настоящее время проживает в г. Хайфа. Она поблагодарила авиаторов ГоСЧС за помощь в тушении пожаров в государстве Израиль!", - говорится в сообщении пресс -службы.

Как сообщал УНН, два самолета вылетели из Украины в Израиль для оказания помощи в тушении пожаров .

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