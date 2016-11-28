Жителька Хайфи подякувала авіаторам ДСНС України за допомогу у гасінні пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Жителька Ізраїльського міста Хайфа через особисті повідомлення у Facebook подякувала українським авіаторам за допомогу у гасінні пожеж, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Найкращим показником ефективності роботи завжди є слова вдячності від громадян. До нас через “Facebook” звернулася пані Майя, яка нині проживає у м. Хайфа. Вона подякувала авіаторам ДСНС за допомогу у гасінні пожеж в державі Ізраїль!", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Як повідомляв УНН, два літаки вилетіли з України до Ізраїлю для надання допомоги у гасінні пожеж.