Жителька Хайфи подякувала авіаторам ДСНС України за допомогу у гасінні пожеж

"Найкращим показником ефективності роботи завжди є слова вдячності від громадян. До нас через “Facebook” звернулася пані Майя, яка нині проживає у м. Хайфа. Вона подякувала авіаторам ДСНС за допомогу у гасінні пожеж в державі Ізраїль!", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНН, два літаки вилетіли з України до Ізраїлю для надання допомоги у гасінні пожеж.