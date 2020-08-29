Жителей Теркменистана заставляют покупать портреты президента вместе с продуктами

"В государственных магазинах в продаже появились мука и хлеб, которые продаются как паек на май и июнь. Вместе с ними в нагрузку идет портрет Бердымухамедова, фотография размером 50×35 сантиметров стоит 20 манатов (около 6 долларов по официальному курсу Центробанка, он значительно отличается от курса на черном рынке)", - пишет издание.

Отмечается, что люди не протестовали, покупая продукты, поскольку вокруг магазинов стояли сотрудники Министерства внутренней безопасности и полиции. По мнению офицера полиции, который разговаривал с корреспондентом издания на условиях анонимности, власти считают, что если фотография Бердымухамедова будет в каждом доме, то население "будет его больше любить". Кроме того, изданию не удалось получить официальных комментариев на эту тему.

Так, продажа президентских фотографий в нагрузку к продуктам совпала с началом сезона массовой замены портретов президента Гурбангулы Бердымухамедова в госучреждениях страны. Во всех государственных структурах портреты должны быть обновлены до 1 сентября. Новые фотографии отличаются от старых цветом ковра на фоне, длиной и цветом волос президента.

В Туркменистане портреты президента присутствуют во всех учреждениях и предприятиях, а также в общественных местах. Портреты обновляются регулярно, в том числе в связи с изменением внешности президента. Замена старых портретов на новые осуществляется за счет населения. В январе власти страны обязал госучреждения закупить портреты с седым президентом вместо фотографий, где у него черные волосы.

Напомним, власти Туркменистана с 1 февраля запретили мужчинам старше 40 лет, работающих в государственных и бюджетных учреждениях, красить седые волосы в черный цвет.