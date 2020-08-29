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Жителів Теркменістану змушують купувати портрети президента разом із продуктами

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Влада змушує жителів одного з районів на сході Туркменистану купувати фотографії президента Гурбангули Бердимухамедова разом із продуктами. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Радіо Азатлик” (туркменський підрозділ “Радіо Свобода”).

Жителів Теркменістану змушують купувати портрети президента разом із продуктами

“У державних магазинах у продажу з’явилися борошно і хліб, які продаються як пайок на травень і червень. Разом із ними в навантаження йде портрет Бердимухамедова, фотографія розміром 50×35 сантиметрів коштує 20 манатів (близько 6 доларів за офіційним курсом Центробанку, він значно відрізняється від курсу на чорному ринку)”, — пише видання.

Зазначається, що люди не протестували, купуючи продукти, оскільки навколо магазинів стояли співробітники Міністерства внутрішньої безпеки та поліції. На думку офіцера поліції, який розмовляв з кореспондентом видання на умовах анонімності, влада вважає, що якщо фотографія Бердимухамедова буде в кожному будинку, то населення “буде його більше любити”. Окрім того, виданню не вдалося отримати офіційних коментарів на цю тему.

Так, продаж президентських фотографій у навантаження до продуктів збігся з початком сезону масової заміни портретів президента Гурбангули Бердимухамедова в держустановах країни. У всіх державних структурах портрети мають бути оновлені до 1 вересня. Нові фотографії відрізняються від старих кольором килима на тлі, довжиною і відтінком волосся президента.

У Туркменистані портрети президента присутні у всіх установах і підприємствах, а також у громадських місцях. Портрети оновлюються регулярно, в тому числі у зв’язку зі зміною зовнішності президента. Заміна старих портретів на нові здійснюється за рахунок населення. У січні влада країни зобов’язала держустанови закупити портрети з сивим президентом замість фотографій, де в нього чорне волосся.

Нагадаємо, влада Туркменістану з 1 лютого заборонила чоловікам старше 40 років, які працюють в державних і бюджетних установах, фарбувати сиве волосся в чорний колір. 

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