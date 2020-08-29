Жителів Теркменістану змушують купувати портрети президента разом із продуктами

“У державних магазинах у продажу з’явилися борошно і хліб, які продаються як пайок на травень і червень. Разом із ними в навантаження йде портрет Бердимухамедова, фотографія розміром 50×35 сантиметрів коштує 20 манатів (близько 6 доларів за офіційним курсом Центробанку, він значно відрізняється від курсу на чорному ринку)”, — пише видання.

Зазначається, що люди не протестували, купуючи продукти, оскільки навколо магазинів стояли співробітники Міністерства внутрішньої безпеки та поліції. На думку офіцера поліції, який розмовляв з кореспондентом видання на умовах анонімності, влада вважає, що якщо фотографія Бердимухамедова буде в кожному будинку, то населення “буде його більше любити”. Окрім того, виданню не вдалося отримати офіційних коментарів на цю тему.

Так, продаж президентських фотографій у навантаження до продуктів збігся з початком сезону масової заміни портретів президента Гурбангули Бердимухамедова в держустановах країни. У всіх державних структурах портрети мають бути оновлені до 1 вересня. Нові фотографії відрізняються від старих кольором килима на тлі, довжиною і відтінком волосся президента.

У Туркменистані портрети президента присутні у всіх установах і підприємствах, а також у громадських місцях. Портрети оновлюються регулярно, в тому числі у зв’язку зі зміною зовнішності президента. Заміна старих портретів на нові здійснюється за рахунок населення. У січні влада країни зобов’язала держустанови закупити портрети з сивим президентом замість фотографій, де в нього чорне волосся.

Нагадаємо, влада Туркменістану з 1 лютого заборонила чоловікам старше 40 років, які працюють в державних і бюджетних установах, фарбувати сиве волосся в чорний колір.