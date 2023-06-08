Жителей Одесской области призвали воздержаться от прогулок у моря: вода вынесла на побережье мины и боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Жителей Одесской области призвали воздержаться от прогулок по побережью и пляжам, ведь из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в акватории моря у берегов Одесской области уже зафиксированы мины и неиспользованные боеприпасы. Об этом заявил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.
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«Из-за теракта на Каховской ГЭС в Черное море из Днепра попало большое количество мусора и обломков. В акватории моря у берегов Одесской области уже зафиксированы мины и неиспользованные боеприпасы, обломки зданий и деревьев. Призываю жителей Одесской области воздержаться от прогулок по побережью и пляжам», - сказал Кипер.
Сообщается, что все службы работают над ликвидацией последствий очередного преступления рф. Ситуация в Одесской области полностью контролируется.
Дополнение
Ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС не окажет влияния на поставки воды в Одессу.