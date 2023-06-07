Підрив дамби Каховської ГЕС не вплине на водопостачання в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС не матиме впливу на постачання води до Одеси, повідомляє "Інфоксводоканал", передає УНН.
Деталі
Зазначається, що наразі послуги водопостачання та водовідведення одеситам надаються в повному обсязі. Всі об'єкти водоканалу працюють у штатному режимі.
Також, місцевих жителів закликають не вірити фейкам про відсутність води, та довіряти тільки перевіреним джерелам.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.