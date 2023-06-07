Подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение в Одессе

Детали

Отмечается, что в настоящее время услуги водоснабжения и водоотведения одесситам предоставляются в полном объеме. Все объекты водоканала работают в штатном режиме.

Также, местных жителей призывают не верить фейкам об отсутствии воды, и доверять только проверенным источникам.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.