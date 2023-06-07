Подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС не будет иметь влияния на поставки воды в Одессу, сообщает "Инфоксводоканал", передает УНН.
Детали
Отмечается, что в настоящее время услуги водоснабжения и водоотведения одесситам предоставляются в полном объеме. Все объекты водоканала работают в штатном режиме.
Также, местных жителей призывают не верить фейкам об отсутствии воды, и доверять только проверенным источникам.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.