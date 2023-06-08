Жителів Одещини закликали утриматися від прогулянок біля моря: вода винесла на узбережжя міни та боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Мешканців Одеської області закликали утриматись від прогулянок узбережжям та пляжами, адже через підрив росіянами Каховської ГЕС у акваторії моря біля берегів Одещини вже зафіксовані міни та невикористані боєприпаси. Про це заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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«Через теракт на Каховській ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та уламків. У акваторії моря біля берегів Одещини вже зафіксовані міни та невикористані боєприпаси, уламки будівель та дерева. Закликаю мешканців Одеської області утриматись від прогулянок узбережжям та пляжами», - сказав Кіпер.
Повідомляється, що усі служби працюють над ліквідацією наслідків чергового злочину рф. Ситуація в Одеській області повністю контрольована.
Доповнення
Ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС не матиме впливу на постачання води до Одеси.