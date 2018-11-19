Жители Стамбула могут заплатить за метро пустыми бутылками
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Стамбуле ввели альтернативный способ пополнения транспортных карт в метро - за счет пластиковых бутылок или алюминиевых банок. Об этом сообщает NY Times, передает УНН.
Использованную тару принимают специальные автоматы.
"Они работают следующим образом: за пластиковую бутылку объемом 0,33 литра вы получите 2 турецких цента, 0,5-литровую - 3 цента, а за 1,5-литровую - шесть. За пол-литровую алюминиевую банку можно получить 9 турецких центов.
Проезд в стамбульском метро стоит 2,6 турецкие лиры", - пишет издание.
Кроме того, в мэрии города заявили, что будут следить за количеством бутылок, сданных каждым пассажиром метро.
"Тех, кто отличился, будут вознаграждать бесплатными билетами в театр или скидками на посещение различных мероприятий", - заявил мэр Стамбула Мевлют Уйсал.
Отметим, что такая система сбора тары через автоматы не нова для мира. Во многих цивилизованных странах она давно и успешно действует. Пустые бутылки можно обменивать на деньги или чеки, которые принимают в расчет за товары.
Чем больше бутылок сдают цивилизованно - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.
Сегодня такая система введена в Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.
Украина, при наличии необходимого законопроекта, не может ввести такую систему уже полтора года.