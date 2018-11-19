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Жителі Стамбулу можуть заплатити за метро порожніми пляшками

Жителі Стамбулу можуть заплатити за метро порожніми пляшками

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Стамбулі запровадили альтернативний спосіб поповнення транспортних карт в метро - за рахунок пластикових пляшок або алюмінієвих банок. Про це повідомляє NY Times, передає УНН.

Використану тару приймають спеціальні автомати.

"Вони працюють наступним чином: за пластикову пляшку об'ємом 0,33 літра ви отримаєте 2 турецьких цента, за 0,5-літрову – 3 центи, а за 1,5-літрову – шість. За півлітрову алюмінієву банку можна отримати 9 турецьких центів.

Проїзд в стамбульському метро коштує 2,6 турецькі ліри", - пише видання.

Крім того, у мерії міста заявили, що слідкуватимуть за кількістю пляшок, зданих кожним пасажиром метро.

"Тих, хто відзначився, винагороджуватимуть безкоштовними квитками в театр або знижками на відвідування різних заходів", - заявив мер Стамбула Мевлют Уйсал.

Зазначимо, що така система збору тари через автомати не нова для світу. У багатьох цивілізованих країнах вона давно і успішно діє. Порожні пляшки можна обмінювати на гроші або чеки, які приймають у розрахунок за товари.

Чим більше пляшок здають цивілізовано — тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

Сьогодні така система запроваджена в Німеччині, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, у Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%.

Україна, при наявності необхідного законопроекту, не може ввести таку систему вже півтора року.

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