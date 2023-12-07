Жителям освобожденных сел Луганщины доставляют хлеб, лекарства и генераторы, а также принимают от них индивидуальные заказы - Лысогор
Киев • УНН
Жители прифронтовых сел Луганской области получают хлеб, генераторы, лекарства и предметы первой необходимости, в то время как в оккупированном Новопскове отсутствует общественный транспорт, что ухудшает ситуацию для местных жителей.
Каждый житель освобожденных населенных пунктов Луганщины, расположенных вдоль линии фронта, получит недельный запас свежего хлеба. Кроме того жителям передаются генераторы, лекарства и товары первой необходимости. Зато жители оккупированного Новопсковского района не могут пользоваться транспортным сообщением, и жалуются что ситуация хуже чем в поселках вблизи линии соприкосновения. Об этом в Телеграмме сообщает начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает УНН.
В освобожденных селах Луганщины, расположенных вдоль линии фронта, из-за ситуации с безопасностью отсутствуют действующие продовольственные точки или амбулатории. Поэтому люди, которые не желают эвакуироваться, надеются исключительно на помощь, которую мы регулярно привозим. Вчера - недельный запас свежего хлеба. Его получает каждый житель из четырех окрестных сел
Также сообщается, что жителям прифронтовых населенных пунктов были доставлены генераторы, лекарства и товары первой необходимости; проводится опрос, что именно привезти в следующий раз.
Иная ситуация в оккупированной части Луганщины: в Новопскове отсутствует транспортное сообщение, при том, что несколько месяцев оккупационная власть обещает его восстановить - добраться до окрестных сел, или наоборот возможно только на собственном автомобиле или на такси.
Местные жители жалуются, что текущая ситуация хуже, чем в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения
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Ситуация с российскими обстрелами Луганщины следующая:
Указывается, что 6 декабря оккупанты открывали огонь и по Макеевке, и по Невскому, осознавая, что там остаются гражданские. Кроме того, врагом из минометов, артиллерии и авиации обстреляна Белогоровка, ударами с неба - Серебрянский лес.
Также Артем Лысогор отметил, что в оккупированном Луганске будет работать российский центр спецподготовки "воин", который будет заниматься рекрутингом и подготовкой молодежи к дальнейшей службе в армии.
Напомним
Как сообщал УНН, во временно оккупированном Луганске захватчики откроют центр специальной подготовки несовершеннолетних к военной службе. По плану оккупантов, детей в возрасте от 14 лет будут направлять на военную подготовку. А от подростков от 16 лет планируют готовить к мобилизации.
Жителям освобожденных сел Луганщины доставляют хлеб, лекарства и генераторы, а также принимают от них индивидуальные заказы - Лысогор
Жители прифронтовых сел Луганской области получают хлеб, генераторы, лекарства и предметы первой необходимости, в то время как в оккупированном Новопскове отсутствует общественный транспорт, что ухудшает ситуацию для местных жителей.
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