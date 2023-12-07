Жителям освобожденных сел Луганщины доставляют хлеб, лекарства и генераторы, а также принимают от них индивидуальные заказы - Лысогор

Каждый житель освобожденных населенных пунктов Луганщины, расположенных вдоль линии фронта, получит недельный запас свежего хлеба. Кроме того жителям передаются генераторы, лекарства и товары первой необходимости. Зато жители оккупированного Новопсковского района не могут пользоваться транспортным сообщением, и жалуются что ситуация хуже чем в поселках вблизи линии соприкосновения. Об этом в Телеграмме сообщает начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

В освобожденных селах Луганщины, расположенных вдоль линии фронта, из-за ситуации с безопасностью отсутствуют действующие продовольственные точки или амбулатории. Поэтому люди, которые не желают эвакуироваться, надеются исключительно на помощь, которую мы регулярно привозим. Вчера - недельный запас свежего хлеба. Его получает каждый житель из четырех окрестных сел - информирует глава Луганской ОГА.

Также сообщается, что жителям прифронтовых населенных пунктов были доставлены генераторы, лекарства и товары первой необходимости; проводится опрос, что именно привезти в следующий раз.

Иная ситуация в оккупированной части Луганщины: в Новопскове отсутствует транспортное сообщение, при том, что несколько месяцев оккупационная власть обещает его восстановить - добраться до окрестных сел, или наоборот возможно только на собственном автомобиле или на такси.

Местные жители жалуются, что текущая ситуация хуже, чем в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения - сообщает начальник Луганской ОГА.

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Ситуация с российскими обстрелами Луганщины следующая:

Указывается, что 6 декабря оккупанты открывали огонь и по Макеевке, и по Невскому, осознавая, что там остаются гражданские. Кроме того, врагом из минометов, артиллерии и авиации обстреляна Белогоровка, ударами с неба - Серебрянский лес.

Также Артем Лысогор отметил, что в оккупированном Луганске будет работать российский центр спецподготовки "воин", который будет заниматься рекрутингом и подготовкой молодежи к дальнейшей службе в армии.

Напомним

Как сообщал УНН, во временно оккупированном Луганске захватчики откроют центр специальной подготовки несовершеннолетних к военной службе. По плану оккупантов, детей в возрасте от 14 лет будут направлять на военную подготовку. А от подростков от 16 лет планируют готовить к мобилизации.