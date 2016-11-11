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15 марта, 19:03 • 111957 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157283 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132169 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125098 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109734 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103981 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100436 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Жители Львова пожаловались на коричневую воду из кранов

Жители Львова пожаловались на коричневую воду из кранов

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. В некоторых районах Львова после суточного отсутствия воды сегодня из кранов потекла грязная темно-коричневая жидкость. Об этом сообщили на своих страницах пользователи Facebook, передает УНН.

Отметим, на сайте ЛГКП "Львовводоканал" отмечалось, что в связи с проведением плановых работ по замене аварийного участка водопровода Д 800 мм по ул.Городоцкой, 230, 10 ноября 2016 года с 9:00 до завершения работ (ориентировочно до 9:00) 11 ноября 2016 года будет прекращена подача воды в Железнодорожный район города, а в жилой массив "Левандовка", ограниченный улицами Широкая - Левандовская - Сяйво - Рудненская и прилегающие к ним улицы и в г. Городок, с. Лапаивка, с. Зимна Вода подача воды будет осуществляться с пониженным давлением.

Львовяне возмутились таким качеством воды.

"Сутки в железнодорожном районе (Львов) не было воды, а теперь это вместо воды. Запах передать просто не могу", - отметил львовянин Ростислав Макух в сообществе "Варта 1".

Также он отметил, что такое "кофе" течет из кранов уже более 12 часов.

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