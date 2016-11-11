Жители Львова пожаловались на коричневую воду из кранов

Отметим, на сайте ЛГКП "Львовводоканал" отмечалось, что в связи с проведением плановых работ по замене аварийного участка водопровода Д 800 мм по ул.Городоцкой, 230, 10 ноября 2016 года с 9:00 до завершения работ (ориентировочно до 9:00) 11 ноября 2016 года будет прекращена подача воды в Железнодорожный район города, а в жилой массив "Левандовка", ограниченный улицами Широкая - Левандовская - Сяйво - Рудненская и прилегающие к ним улицы и в г. Городок, с. Лапаивка, с. Зимна Вода подача воды будет осуществляться с пониженным давлением.

Львовяне возмутились таким качеством воды.

"Сутки в железнодорожном районе (Львов) не было воды, а теперь это вместо воды. Запах передать просто не могу", - отметил львовянин Ростислав Макух в сообществе "Варта 1".

Также он отметил, что такое "кофе" течет из кранов уже более 12 часов.