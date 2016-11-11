Жителі Львова поскаржилися на коричневу воду з кранів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У деяких районах Львова після добової відсутності води сьогодні з кранів потекла брудна темно-коричнева рідина. Про це повідомили на своїх сторінках користувачі Facebook, передає УНН.
Зазначимо, на сайті ЛМКП “Львівводоканал” зазначалося, що у зв’язку з проведенням планових робіт із заміни аварійної ділянки водогону Д 800мм по вул.Городоцькій, 230, 10 листопада 2016 р. з 9:00 до завершення робіт (орієнтовно до 9:00) 11 листопада 2016р. буде припинено подачу води в Залізничний район міста, а в житловий масив “Левандівка”, обмежений вулицями Широка — Левандівська — Сяйво — Рудненська і прилеглі до них вулиці та в м.Городок, с.Лапаївка, с.Зимна Вода подача води буде здійснюватись з пониженим тиском.
Львів’яни обурилися такою якістю води.
“Добу у залізничному районі (Львів) не було води, а тепер це замість води. Запах передати просто не можу”, — зазначив львів’янин Ростислав Макух у спільноті “Варта 1”.
Також він зазначив, що така “кава” тече з кранів вже більше 12 годин.