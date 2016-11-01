Жители Хмельницкой области за месяц добровольно сдали 168 единиц оружия
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В полиции Хмельницкой области подвели итоги месячника добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов. Об этом проинформировали в СК ГУ НПУ в Хмельницкой области, сообщает УНН.
Так, с 1 по 31 октября 2016 года жители области сдали в территориальные подразделения полиции 168 единиц оружия, в частности, 7 единиц нарезного армейских образцов, 106 - гладкоствольного охотничьего, 40 - холодного и тому подобное.
Также в течение месячника жители области принесли в полицию 160 боеприпасов и 30 спецсредств.