Жители Хмельницкой области за месяц добровольно сдали 168 единиц оружия

Так, с 1 по 31 октября 2016 года жители области сдали в территориальные подразделения полиции 168 единиц оружия, в частности, 7 единиц нарезного армейских образцов, 106 - гладкоствольного охотничьего, 40 - холодного и тому подобное.

Также в течение месячника жители области принесли в полицию 160 боеприпасов и 30 спецсредств.