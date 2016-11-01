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Жителі Хмельниччини за місяць добровільно здали 168 одиниць зброї

Жителі Хмельниччини за місяць добровільно здали 168 одиниць зброї

Київ • УНН

 • 7456 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. В поліції Хмельницької області підбили підсумки місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів. Про це проінформували у СК ГУ НПУ у Хмельницькій області, повідомляє УНН.

Так, з 1 по 31 жовтня 2016 року мешканці області здали до територіальних підрозділів поліції 168 одиниць зброї, зокрема, 7 одиниць нарізної армійських зразків, 106 — гладкоствольної мисливської, 40 — холодної тощо.

Також протягом місячника жителі області принесли до поліції 160 боєприпасів та 30 спецзасобів.

 

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