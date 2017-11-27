Жители Грузии рассказали, что думают об Украине

"Наша правительственная делегация начинает работу в Тбилиси - в рамках официального визита в Грузию. Впереди много встреч на высшем уровне, важные экономические переговоры, сверка часов текущего сотрудничества. А накануне журналисты пообщались с обычными жителями грузинской столицы. Узнавали на простой вопрос: "Что для вас Украина?", - сообщил глава правительства.

На видео жители Тбилиси положительно отзываются об украинцах, вспоминают об общей для Украины и Грузии стремлении относительно вступления в НАТО, об агрессии относительно обеих стран, да и вообще говорят, что украинцы и грузины похожи.

Напомним, В.Гройсман в Грузии откроет памятник Лесе Украинке.