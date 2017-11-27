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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 13016 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 27056 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 34594 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 34179 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100052 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87569 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97163 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124359 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115891 просмотра

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Жители Грузии рассказали, что думают об Украине

Жители Грузии рассказали, что думают об Украине

Киев  •  УНН

 • 19147 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Жители грузинской столицы рассказали, что думают об Украине. Соответствующее видео в Facebook обнародовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который во главе правительственной делегации начинает двухдневный визит в Грузию, передает УНН.

"Наша правительственная делегация начинает работу в Тбилиси - в рамках официального визита в Грузию. Впереди много встреч на высшем уровне, важные экономические переговоры, сверка часов текущего сотрудничества. А накануне журналисты пообщались с обычными жителями грузинской столицы. Узнавали на простой вопрос: "Что для вас Украина?", - сообщил глава правительства.

На видео жители Тбилиси положительно отзываются об украинцах, вспоминают об общей для Украины и Грузии стремлении относительно вступления в НАТО, об агрессии относительно обеих стран, да и вообще говорят, что украинцы и грузины похожи.

Напомним, В.Гройсман в Грузии откроет памятник Лесе Украинке.

Украинские Национальные Новости

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