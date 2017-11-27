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Жителі Грузії розповіли, що думають про Україну

Жителі Грузії розповіли, що думають про Україну

Київ • УНН

 • 19149 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Жителі грузинської столиці розповіли, що думають про Україну. Відповідне відео у Facebook оприлюднив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який на чолі урядової делегації розпочинає дводенний візит до Грузії, передає УНН.

"Наша урядова делегація розпочинає роботу в Тбілісі – в рамках офіційного візиту до Грузії. Попереду багато зустрічей на найвищому рівні, важливі економічні перемовини, звірка годинників поточної співпраці. А напередодні журналісти поспілкувалися зі звичайними жителями грузинської столиці. Дізнавались відповідь на просте запитання: "Що для вас Україна?", - повідомив очільник уряду.

На відео жителі Тбілісі позитивно відгукуються про українців, згадують про спільні для України і Грузії прагнення щодо вступу до НАТО, про агресію щодо обох країн, та й загалом кажуть, що українці і грузини схожі.

Нагадаємо, В.Гройсман в Грузії відкриє пам'ятник Лесі Українці.

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