Жителі Грузії розповіли, що думають про Україну

"Наша урядова делегація розпочинає роботу в Тбілісі – в рамках офіційного візиту до Грузії. Попереду багато зустрічей на найвищому рівні, важливі економічні перемовини, звірка годинників поточної співпраці. А напередодні журналісти поспілкувалися зі звичайними жителями грузинської столиці. Дізнавались відповідь на просте запитання: "Що для вас Україна?", - повідомив очільник уряду.

На відео жителі Тбілісі позитивно відгукуються про українців, згадують про спільні для України і Грузії прагнення щодо вступу до НАТО, про агресію щодо обох країн, та й загалом кажуть, що українці і грузини схожі.

Нагадаємо, В.Гройсман в Грузії відкриє пам'ятник Лесі Українці.