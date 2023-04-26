Жители Гаити линчуют и поджигают подозреваемых членов одной из местных банд

Детали

Полиция Гаити сообщила, что по меньшей мере 10 подозреваемых членов одной из местных банд были линчеваны, а их тела сожжены жителями Порт-о-Пренса. Представитель гаитянской полиции Гэри Десрозье заявил, что группа вооруженных бандитов ехала в автомобиле по столице и полиция как раз намеревалась арестовать их.

Отдельно он сказал, что скандально известный криминальный авторитет Карло Петитомм в результате нападения мертв, не предоставив никаких подробностей. Отмечается, что самосуды произошли после нескольких дней противостояния между членами банды и органами безопасности.

Как сообщается, на фотографиях и видео в социальных сетях, было видно несколько тел, которые лежали на дороге, а рядом были дымящиеся шины. Люди окружали их, и сердито кричали. Было видно, как один человек бил тупым предметом мертвые тела.

После убийства президента Жовенеля Мойза в 2021 году количество банд на Гаити возросло, а в значительных частях столицы и большей части сельской местности начало царить беззаконие. В последние месяцы ситуация с безопасностью еще больше ухудшилась из-за того, что между полицейскими и бандами происходят регулярные перестрелки. В результате таких кровавых сражений сотни людей погибает и еще тысячи становятся переселенцами.

Дерозье сказал, что гнев населения вполне понятен, "но сотрудничество, к которому стремятся правоохранители, должно происходить без насилия".

Преступные группы контролируют около 80% столичного района Порт-о-Пренса, где, по оценкам, около 200 банд действуют безнаказанно. Правительство Гаити и высокопоставленные чиновники Организации Объединенных Наций призвали создать международные силы для поддержки полиции Гаити в ее борьбе с бандами.

Напомним

На Гаити зафиксировали трехкратный рост похищений.