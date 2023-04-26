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Жители Гаити линчуют и поджигают подозреваемых членов одной из местных банд

Жители Гаити линчуют и поджигают подозреваемых членов одной из местных банд

Киев • УНН

 • 682423 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Жители Гаити линчуют и поджигают подозреваемых членов одной из местных банд. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали 

Полиция Гаити сообщила, что по меньшей мере 10 подозреваемых членов одной из местных банд были линчеваны, а их тела сожжены жителями Порт-о-Пренса. Представитель гаитянской полиции Гэри Десрозье заявил, что группа вооруженных бандитов ехала в автомобиле по столице и полиция как раз намеревалась арестовать их.

Отдельно он сказал, что скандально известный криминальный авторитет Карло Петитомм в результате нападения мертв, не предоставив никаких подробностей. Отмечается, что самосуды произошли после нескольких дней противостояния между членами банды и органами безопасности.

Как сообщается, на фотографиях и видео в социальных сетях, было видно несколько тел, которые лежали на дороге, а рядом были дымящиеся шины. Люди окружали их, и сердито кричали. Было видно, как один человек бил тупым предметом мертвые тела.

После убийства президента Жовенеля Мойза в 2021 году количество банд на Гаити возросло, а в значительных частях столицы и большей части сельской местности начало царить беззаконие. В последние месяцы ситуация с безопасностью еще больше ухудшилась из-за того, что между полицейскими и бандами происходят регулярные перестрелки. В результате таких кровавых сражений сотни людей погибает и еще тысячи становятся переселенцами.

Дерозье сказал, что гнев населения вполне понятен, "но сотрудничество, к которому стремятся правоохранители, должно происходить без насилия".

Преступные группы контролируют около 80% столичного района Порт-о-Пренса, где, по оценкам, около 200 банд действуют безнаказанно. Правительство Гаити и высокопоставленные чиновники Организации Объединенных Наций призвали создать международные силы для поддержки полиции Гаити в ее борьбе с бандами.

Напомним

На Гаити зафиксировали трехкратный рост похищений.

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