Жителі Гаїті лінчують і підпалюють підозрюваних членів однієї з місцевих банд
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Жителі Гаїті лінчують і підпалюють підозрюваних членів однієї з місцевих банд. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Поліція Гаїті повідомила, що щонайменше 10 підозрюваних членів однієї з місцевих банд були лінчовані, а їхні тіла спалені жителями Порт-о-Пренса. Речник гаїтянської поліції Гері Десроз'є заявив, що група озброєних бандитів їхала в автомобілі столицею і поліція якраз мала намір заарештувати їх.
Окремо він сказав, що скандально відомий кримінальний авторитет Карло Петітомм внаслідок нападу мертвий, не надавши жодних подробиць. Зазначається, що самосуди відбулися після декількох днів протистоянь між членами банди та органами безпеки.
Як повідомляється, на фотографіях і відео у соціальних мережах, було видно кілька тіл, які лежали на дорозі, а поруч були шини, що димлять. Люди оточували їх, і сердито кричали. Було видно, як одна людина б’є тупим предметом мертві тіла.
Після вбивства президента Жовенеля Мойза у 2021 році кількість банд на Гаїті зросла, а у значних частинах столиці та більшій частині сільської місцевості почало панувати беззаконня. Останніми місяцями ситуація з безпекою ще більше погіршилася через те, що між поліцейськими та бандами відбуваються регулярні перестрілки. Внаслідок таких кривавих битв сотні людей гине і ще тисячі стають переселенцями.
Дероз'є сказав, що гнів населення цілком зрозумілий, "але співпраця, якої прагнуть правоохоронці, має відбуватися без насильства".
Злочинні групи контролюють близько 80% столичного району Порт-о-Пренса, де, за оцінками, безкарно діють близько 200 банд. Уряд Гаїті та високопосадовці Організації Об'єднаних Націй закликали створити міжнародні сили для підтримки поліції Гаїті в її боротьбі з бандами.
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