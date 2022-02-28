Под Черниговом местные патриоты устроили “завал” для вражеского бензовоза: он врезался в дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Черниговской области, в Новых Боровичах, местные жители устроили "завал" для вражеского бензовоза, в результате чего он потерял управление и врезался в дерево. Об этом информирует оперативное командование “Север”, пишет УНН.
Детали
“В Новых Боровичах в Черниговской области в результате завала, сделанного местными патриотами, вражеский бензовоз потерял управление и встретился с украинским деревом”, - говорится в сообщении.
Подчеркнули, что силовики изъяли документы и вещи.
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