Під Черніговом місцеві патріоти влаштували “завал” для ворожого бензовоза: він врізався у дерево
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Чернігівщині, у Нових Боровичах, місцеві жителі влаштували "завал" для ворожого бензовоза, внаслідок чого він втратив кермування та врізався у дерево. Про це інформує Оперативне командування “Північ”, пише УНН.
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“В Нових Боровичах на Чернігівщині в результаті завалу, зробленого місцевими патріотами, ворожий бензовоз втратив кермування та зустрівся з українським деревом”, - йдеться в повідомленні.
Наголосили, що силовики вилучили документи та речі.
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