Жителей российской Козинки на Белгородщине эвакуировали

Жителей приграничного села Козинка Грайворонского округа Белгородской области вывезли из-за серьезных разрушений в населенном пункте. Об этом заявил российский губернатор региона Вячеслав Гладков, передает УНН.

Детали

Известно, что Козинка размещено в нескольких метрах от границы с Украиной.

По словам губернатора, бои между российскими и украинскими войсками ведутся за пределами территории региона.

Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные. ... вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным. Уже утром постараемся оценить ущерб и, если позволит ситуация, начнем восстановление написал Гладков в телеграм-канале.

Использует, как живой щит: в ГУР подтвердили, что рф блокирует эвакуацию в белгородской области