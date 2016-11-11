Житель Житомирской области хранил дома гранаты, патроны и наркотики

Правоохранители получили информацию, что один из жителей Малина может хранить у себя дома наркотические средства. Было взято постановление на обыск у вышеупомянутого гражданина. Как оказалось, вместе с 20-летним мужчиной, живет его 23-летний брат.

"В ходе обыска дома было обнаружено около 10 грамм измельченного растительного вещества, внешне похожего на коноплю, и устройство для ее применения. Также на чердаке полицейские нашли пакет с предметами, похожими на боеприпасы: 10 гранат РГД-5 и 10 запалов к ним, 40 патронов калибра 7,62 мм к АК и 100 патронов калибра 9 мм к ПМ. Сейчас досудебное расследование проводится по двум статьям Уголовного кодекса Украины - 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Все изъятое было направлено на экспертно исследование, по результатам которого будет приниматься решение об ответственности братьев, одному из которых принадлежат наркотические средства, а другому - взрывоопасные предметы. Также устанавливается, каким образом боеприпасы и наркотики попали к ним", - сообщают в полиции.

За хранение боеприпасов и наркотиков молодым людям может грозить тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.