Житель Житомирщини зберігав вдома гранати, патрони та наркотики
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Гранати, патрони до автомата Калашникова та наркотики виявили правоохоронці у Малині. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області.
Правоохоронці отримали інформацію, що один із мешканців Малина може зберігати у себе вдома наркотичні засоби. Була взята постанова на обшук у вищезгаданого громадянина. Як виявилось, разом із 20-річним чоловіком, мешкає його 23-річний брат.
“У ході обшуку будинку було виявлено близько 10 грам подрібненої рослинної речовини, зовні подібної до коноплі, та пристрій для її вживання. Також на горищі поліцейські знайшли пакет з предметами, схожими до боєприпаси: 10 гранат РГД-5 та 10 запалів до них, 40 патронів калібру 7,62 мм до АК та майже 100 патронів калібру 9 мм до ПМ. Нині досудове розслідування проводиться за двома статтями Кримінального кодексу України — 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Усе вилучене було направлено на екпертне дослідження, за результатами якого прийматиметься рішення щодо відповідальності братів, одному з яких належать наркотичні засоби, а іншому — вибухонебезпечні предмети. Також встановлюється, яким чином боєприпаси та наркотики потрапили до них”, — повідомляють у поліції.
За зберігання боєприпасів та наркотиків молодикам може загрожувати ув’язнення на термін від 3 до 7 років.