Житель Винницкой области не уплатил в бюджет почти 1 млн гривен налога

При этом сумма дохода, полученного от продажи инвестиционного актива составляла 16 млн 100 тыс. грн, а задекларированная сумма расходов на приобретение указанного инвестиционного актива - 5 млн 582,5 тыс. грн. После расчета по результатам декларирования гражданин "В" уплатил в бюджет 1 млн 787,7 тыс. грн налога на доходы физических лиц.

Во время отработки данных выяснили, что задекларированный инвестиционный доход гражданин получил от продажи принадлежащей ему доли в уставном фонде одного из ООО, фактическая стоимость которого на момент продажи составляла 5 млн 600 тыс. грн. Но эту сумму в качестве взноса в уставный фонд налогоплательщик не совершал. Их вносилаоюридическое лицо - ООО.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 366 УК Украины. Впрочем, осознав вину, в ходе расследования уголовного дела гражданин возместил ущерб, нанесенный государству, в полном объеме.