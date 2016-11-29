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Житель Винницкой области не уплатил в бюджет почти 1 млн гривен налога

Киев • УНН

 • 7491 просмотра

КИЕВ-ВИННИЦА. 29 ноября. УНН. Житель Винницкой области в декларации об имущественном состоянии и доходах указал сумму инвестиционной прибыли от продажи инвестиционного актива в размере, превышающей 10 млн 517,5 тыс. грн, однако недоплатил 949 тыс. грн налога на доходы физических лиц. Об этом УНН-Центр сообщили в Отделе коммуникаций ГУ ГФС в Винницкой области по информации отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Житель Винницкой области не уплатил в бюджет почти 1 млн гривен налога

При этом сумма дохода, полученного от продажи инвестиционного актива составляла 16 млн 100 тыс. грн, а задекларированная сумма расходов на приобретение указанного инвестиционного актива - 5 млн 582,5 тыс. грн. После расчета по результатам декларирования гражданин "В" уплатил в бюджет 1 млн 787,7 тыс. грн налога на доходы физических лиц.

Во время отработки данных выяснили, что задекларированный инвестиционный доход гражданин получил от продажи принадлежащей ему доли в уставном фонде одного из ООО, фактическая стоимость которого на момент продажи составляла 5 млн 600 тыс. грн. Но эту сумму в качестве взноса в уставный фонд налогоплательщик не совершал. Их вносилаоюридическое лицо - ООО.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 366 УК Украины. Впрочем, осознав вину, в ходе расследования уголовного дела гражданин возместил ущерб, нанесенный государству, в полном объеме.

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