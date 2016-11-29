Житель Вінниччини не сплатив до бюджету майже 1 млн гривень податку

При цьому сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу становила 16 млн 100 тис. грн, а задекларована сума витрат на придбання вказаного інвестиційного активу — 5 млн 582,5 тис. грн. Після розрахунку за результатами декларування громадянин “В” сплатив до бюджету 1 млн 787,7 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.

Під час відпрацювання даних з’ясували, що задекларований інвестиційний дохід громадянин отримав від продажу належної йому частки в статутному фонді одного з ТОВ, фактична вартість якої на момент продажу становила 5 млн 600 тис. грн. Але цю суму у якості внеску до статутного фонду платник податку не здійснював. Їх вносила юридична особа — ТОВ.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ознаками злочину, відповідальність за яку передбачено ст. 366 КК України. Утім, усвідомивши провину, під час розслідування кримінальної справи громадянин відшкодував збитки, нанесені державі,у повному обсязі.